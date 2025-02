Alcaraz, parla il vice coach: "Ecco in cosa deve migliorare Carlos"

Il percorso di Alcaraz

"Abbiamo lavorato sull'essere concentrato in quello che deve fare: sulle sua routine, sul suo atteggiamento in campo, quest'ultimo in particolare. Preoccuparsi molto di questo e non tanto del tennis in sé, e da qui "costruite" Carlos Alcaraz. Lo sta capendo. È uno degli obiettivi che ci siamo prefissati nella pre-season. Le cose non sono facili, ma questa settimana abbiamo fatto un altro passo avanti. Dobbiamo continuare su questa linea. Non ha un'età avanzata, perché è molto giovane, ma ha alle spalle alcune esperienze tennistiche nelle quali deve imparare a conoscersi sempre meglio". Su cosa è migliorato Alcaraz?: "Ci sono alcuni miglioramenti tecnici che si sono già visti in Australia con il servizio e il resto. Nel tennis si evolve sempre tecnicamente, ma l'evoluzione deve essere soprattutto a livello mentale. A livello di concentrazione, di essere se stessi, di avere un'identità chiara. Non aver paura di perdere, ma se perdi, fallo giocando come sai giocare, al tuo meglio, e restando convinto di ciò che stai facendo".