Paolini eliminata da Ostapenko: finisce agli ottavi il cammino a Doha

DOHA (Qatar) - Si ferma ai quarti il cammino di Jasmine Paolin nel Wta 1000 di Doha. Per la numero 4 del mondo, uscita vincente dal match di esordio contro Garcia , arriva la sconfitta contro la numero 37 del circuito Jelena Ostapenko . Niente quarti dunque per la tennista toscana che è costretta ad arrendersi ad un doppio 6-2 inpoco più di un'ora.

Segui il tennis LIVE

Ostapenko, chi sfida ai quarti

Per la tennista lettone prosegue l'avventura in Qatar dove vanta una finale (2016, battuta in tre set dalla spagnola Suarez Navarro) ed una semifinale (2022, superata in due set dall’estone Kontaveit). Ai quarti di finale sarà sfida ad una tra la tunisiia Jabeur e la statunitense Kenin.