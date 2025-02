Sinner, la Wada attacca: "Uno o due anni di squalifica. La responsabilità..."

"La Wada vuole lo sport pulito"

E sulle possibili modifiche delle regole delle sostanze a basso dosaggio: "La questione della possibile contaminazione è reale e la Wada se ne sta occupando. Il Contaminants Working Group è stato creato allo scopo di fornire consulenza e raccomandazioni di esperti in merito alle sostanze proibite che possono essere contaminanti, sulla base delle migliori prove scientifiche disponibili. Il gruppo è composto da molti esperti in questo campo. Nel corso degli anni, i limiti minimi di segnalazione per varie sostanze sono stati adeguati per garantire equità agli atleti che ingeriscono involontariamente una sostanza proibita, e insieme protezione da coloro che vorrebbero imbrogliare. Inoltre, il Codice, attraverso le sue varie edizioni, ha adottato sanzioni sempre più flessibili e personalizzate, che mirano a imporre conseguenze adeguate a riflettere la natura della violazione. E' stata introdotta una disposizione specifica per consentire una maggiore flessibilità nei casi che coinvolgono prodotti contaminati (la gamma in questi casi va da un rimprovero a due anni di sospensione). Si tratta di una zona complessa e sfumata, e la Wada si sforza sempre di trovare il giusto equilibrio fra il bene degli atleti e l'esigenza di uno sport pulito. Posso confermare che nell'ambito della revisione in corso del Codice mondiale antidoping si stanno esaminando le norme relative alla contaminazione. Tuttavia, in questa fase, non è possibile dire quali norme, se ce ne sono, potrebbero essere modificate".

Wada e responsabilità di atleti e team

Poi conclude sulla differenza tra la responsabilità di un atleta e ciò che accade nel suo team: "Senza commentare alcun caso particolare, direi che il principio della responsabilità oggettiva è di fondamentale importanza per sostenere la correttezza nello sport. Senza di esso non ci è di fondamentale importanza per sostenere la correttezza nello sport. Senza di esso non ci sarebbe alcun antidoping e i drogati vincerebbero. Se un atleta positivo a una sostanza proibita non dovesse spiegare da dove proviene, o come è entrata nel suo organismo, sarebbe fin troppo facile per chi ha imbrogliato sfuggire a sanzioni significative".