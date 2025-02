US Open: "Doppio misto rivoluzionato?  È solo show per fare profitti"

Il prossimo torneo di doppio misto dello US Open verrà rivoltato come un calzino. Cambierà tutto, dai partecipanti alla collocazione in calendario, fino al sistema di punteggio (due set ai quattro ad eccezione della finale con killer point e super tie-break al posto del terzo set). Il torneo durerà soltanto due giorni (martedì 19 e mercoledì 20 agosto) e si giocherà durante la settimana delle qualificazioni, che incentiverà la presenza dei top players impegnati in singolare per le due settimane successive. Saranno 16 le coppie al via, 8 formate da singolaristi (accettati sulla base della loro classifica) e 8 invitate tramite wild card (resta da capire in base a quali criteri). I finalisti dell’ultima edizione del torneo in singolare, Taylor Fritz e Jessica Pegula , si sono dimostrati entusiasti: "Non vedo l’ora di poter scendere in campo in doppio misto allo US Open", hanno detto gli statunitensi. Di fatto il torneo diventerà una ricca esibizione agonistica (da un milione di dollari di prize money), trasmessa in prime time su ESPN. Molto meno positivo il parere dei doppisti: il polacco Jan Zielinski parla di "zero comunicazione con i giocatori e nessun rispetto per storia e tradizione", mentre l’australiana Ellen Perez cita il tweet dello US Open e scrive ironicamente: "come dirci che pensate che i doppisti siano spazzatura senza dirlo a tutti gli effetti".

Errani-Vavassori: il duro attacco

Molto più dura e articolata la reazione di Sara Errani e Andrea Vavassori, campioni in misto a New York nel 2024, che si sono espressi con un lungo comunicato congiunto su Instagram."Tradizione e Storia. Valori che purtroppo vengono sempre meno apprezzati in questi tempi. Prendere decisioni seguendo solo la logica del profitto è profondamente sbagliato in certe situazioni. L’anno scorso vincere insieme lo US Open è stata una delle gioie più grandi ed emozionanti della nostra carriera […]. Nelle ultime settimane abbiamo ricevuto la notizia che il torneo di doppio misto dello US Open verrà completamente stravolto e sarà sostituito da una pseudo-esibizione che avrà come unico fine quello di intrattenere e creare show […]. Una decisione presa senza interpellare nessuno, che noi non possiamo fare altro che accettare senza aver alcun tipo di voce in capitolo. Pensiamo sia un’ingiustizia profonda, che oltretutto manca di rispetto a un’intera categoria di giocatori. Anteporre il denaro al tennis non è mai una buona idea. Al momento non sappiamo se avremo la possibilità di difendere il titolo, ma ci auguriamo di cuore che questa decisione rimanga solamente un caso isolato e non venga riproposta altrove in futuro".

Gli azzurri in gara: Paolini eliminata

Vavassori, nel frattempo, dopo la vittoria a Rotterdam in coppia con Simone Bolelli è subito tornato in campo (in singolare) al Challenger 125 di Manama, dove ha vinto in tre set i primi due turni contro Kuzmanov e Kukushkin ed è approdato ai quarti (sfiderà Galarneau). Conquista i quarti anche l’altro torinese impegnato questa settimana, visto che al 250 di Marsiglia Lorenzo Sonego ha approfittato del forfait di Luca Van Assche prima di scendere in campo. Si ferma invece Jasmine Paolini al WTA 1000 di Doha, sconfitta 6-2 6-2 agli ottavi da un’impressionante Jelena Ostapenko: la lettone sfiderà Ons Jabeur ai quarti.