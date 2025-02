Su Dazn tutti i tornei internazionali dell’Atp Challenger Tour fino al 2026: gratis per tutti!

Il tennis non è solo grandi finali e stadi gremiti, ma è un percorso di sfide continue, dove talento e determinazione si forgiano nel tempo. Per tutti gli appassionati di tennis, Dazn annuncia l’acquisizione dei diritti per tutti i tornei internazionali dell’Atp Challenger Tour fino al 2026, che verranno trasmessi anche in modalità gratuita.

L’Atp Challenger Tour rappresenta il trampolino di lancio per i campioni di domani: un circuito in cui giovani promesse affinano il loro gioco sfidando avversari esperti in partite combattute, che spesso anticipano il futuro del tennis. Sui campi di questo circuito, si scrivono storie di crescita e riscatto, con match che mettono alla prova resistenza fisica e mentale dei giocatori. Una sfida dopo l’altra, tra vittorie da ricordare e battute d’arresto che diventano lezioni preziose, il Challenger Tour rappresenta il passaggio obbligato per chi ambisce a calcare i palcoscenici più prestigiosi del tennis mondiale. Su questi campi si sono formati i grandi campioni , daiFab4 – Federer, Djokovic, Nadal e Murray – alle nuove stelle come Sinner e Alcaraz. Anche nel tennis femminile sono state tante le giocatrici a percorrere questa strada: dalle sorelle Williams alle rivali Sabalenka e Swiatek, che oggi stanno scrivendo il presente e il futuro di questo sport.

Il primo torneo trasmesso su Dazn sarà quello di Pau , in Francia, in programma da lunedì 17 a domenica 23 febbraio. A seguire, Dazn guiderà gli appassionati in un viaggio entusiasmante attraverso un calendario fitto di appuntamenti, con tappe che si snoderanno traEuropa, Asia, Africa e America. In questo percorso, i nuovi talenti si sfideranno su diverse superfici, alla ricerca di punti preziosi per il ranking Atp, fondamentali per avvicinarsi al circuito maggiore. Tra i primi eventi in programma, il torneo di Bengaluru, in India, dal 24 febbraio, il Challenger di Kigali, in Ruanda, dal 3 marzo, e quello di Phoenix, negli Stati Uniti, dall’11 marzo. Un viaggio nel cuore del tennis emergente, dove ogni partita può segnare la svolta di una carriera.