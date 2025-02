Kyrgios non capisce e attacca ancora Sinner: post ridicoli e furia dei fan

Non si è fatta attendere la reazione di Nicholas Kyrgios , intervenuto tempestivamente sui propri profili social per riprendere l'attività che meglio gli compete: occupasi di Jannik Sinner . Il tennista australiano, reduce dalla doppia desolante performance di Brisbane e Australian Open che lo hanno visto tornare in campo dopo quai due anni, si è detto sconfortato dal patteggiamento del numero 1 al mondo con la Wada , per un periodo di squalifica di 3 mesi: nello specifico dal 9 febbraio al 4 maggio.

Il messaggio di Kyrgios

Queste le parole dell'australiano in risposta a un utente su X: "Triste giorno per il tennis. Quindi la Wada esce allo scoperto e dice che la squalifica sarebbe di 1-2 anni. Ovviamente la squadra dei Sinners ha fatto tutto il possibile per andare semplicemente avanti e accettare una squalifica di 3 mesi, senza titoli persi, senza premi in denaro persi. Colpevole o no? È un riste giorno per il tennis. L'equità nel tennis non esiste". E ancora: ". Cosa avrei voluto che accadesse? Quello che è successo ad altri giocatori nel passato. Conosco molti giocatori che in questo momento la pensano allo stesso modo, quindi vorrei organizzare degli spazi live la prossima settimana per poterne parlare. Restate sintonizzati per sapere quando sarà il momento esatto". Tante le reazioni al messaggio del numero 1097 della graduatoria internazionale, tra cui quelle di molti utenti che hanno rilanciato l'emoticon del clown. C'è poi chi non può fare a meno di notare la superficialità con cui il tennista ha da sempre affrontato la questione.