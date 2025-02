Panatta, bicchiere mezzo pieno per Sinner: "Un'ingiustizia ma almeno..."

"Per Jannik si tratterà di una breve pausa, poi rientrerà competitivo". E' l'opinione dell'ex tennista italiano Adriano Panatta ai microfoni di Rainews 24 a proposito della sospensione per tre mesi di Jannik Sinner per il caso Clostebol: "È la scelta più pratica, evita di fargli saltare la stagione intera. Perderà qualche torneo, ma i più importanti, Roma, Roland Garros e Wimbledon potrà giocarli".