Sinner, questa è la disfatta della Wada e di un sistema marcio da spazzare via

In calce alla ridicola e pretestuosa sospensione per tre mesi di Sinner, risuonano profetiche le parole pronunciate il 12 gennaio scorso dalla leggenda del tennis mondiale a nome Martina Navratilova: "Jannik non ha mai barato. Il sistema Wada è marcio. Il sistema va fatto saltare in aria, dobbiamo ricominciare da zero". Wada sta per World Anti-Doping Agency, fondazione a capitale misto pubblico e privato, istituita dal Cio il 10 novembre 1999 a Losanna, titolare del codice mondiale antidoping. Particolare interessante: inizialmente finanziata per intero dal Cio, l'agenzia oggi è foraggiata al cinquanta per cento dai governi degli stati che vi aderiscono. Come, per esempio, la Cina, gli Usa e anche l'Italia che, alla luce del trattamento riservato a Jannik, per ritorsione dovrebbe imitare gli americani dell'Usada.