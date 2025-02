Sinner, rientro da numero uno del ranking: quando e cosa dovrebbe succedere

Sinner e la classifica Atp

Aveva già restituito punti e guadagni di Indian Wells per decisione Itia, ma il conto si presenta ancora voluminoso. In tutto, 2100 punti. Sinner in classifica ne ha al momento 11.830, lo ritroveremo a Roma a quota 9.730. Può superarlo Zverev (8135 punti, e 950 da scartare), se vince due dei quattro Masters 1000 e ottiene almeno 600 punti negli altri in programma. E Carlos Alcaraz (7410 punti, con 1500 da scartare) se riesce nell’impresa di vincere tre dei quattro Masters 1000 più 721 punti tra Doha, Barcellona e il restante “1000” che avrà a disposizione. Percorso non facile, come si vede, ma neanche impossibile. Nel mentre, e con i pensieri finalmente sgombri dai cattivi presagi, Sinner potrà festeggiare l’ingresso nella trentasettesima settimana consecutiva (da lunedì) sul gradino più alto del podio. È anche questo un sorpasso meritevole di nota. Alcaraz è fermo a trentasei settimane, guadagnate in quattro presenze da primo della classe. Sopra Sinner c’è Nastase con 40 settimane di dominio. L’affiancamento è previsto per lunedì 17 marzo, per il sorpasso occorre attendere la fine di Miami, quando i punti di Sinner scenderanno a 10.330. A Roma Jannik avrà punteggio libero, non ci sono punti da scalare, e a Parigi dovrà fare meglio della semifinale di un anno fa. Una vittoria al Roland Garros attizzerebbe il fuoco di un possibile Grand Slam, ma è inutile sognare a occhi aperti. Il periodo di “ferma”, fino al 4 maggio, porrà Sinner di fronte a problemi mai affrontati fin qui. Su tutti, dove e come allenarsi in queste settimane, per mantenere vivo il ritmo magico del suo tennis ed evitare che la sosta forzata si riverberi sul fisico abbassando lo stato di forma. Non potrà allenarsi sui soliti campi, il Country Club monegasco è uno dei circoli che ospita un torneo “1000”. Dunque gli verrà interdetto. Dovrà cercare una struttura privata, senza agganci con federazioni e Atp, per poi sfruttare al meglio, dopo il 4 maggio, la settimana che precede gli Internazionali. E dovrà farlo senza potersi avvalere dell’aiuto dei colleghi professionisti. Servono soluzioni. Ma spettano allo staff, verso il quale la fiducia di Sinner non è mai venuta meno.