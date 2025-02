Berrettini, il caso Sinner e l’ex preparatore: “Non mi preoccupo della gente”

"Ho sempre sostenuto Jannik , non smetto di farlo adesso. Credo sia un momento molto duro per lui, paga un errore, mi dispiace. Non faccio l'avvocato, non ho i dettagli. Ma non ho dubbi che tornerà più forte". Queste le parole di Matteo Berrettini che torna sulla squalifica di tre mesi concordata tra Sinner e Wada per la positività al clostebol dovuta ad una disattenzione di Giacomo Naldi e Umberto Ferrara , oggi preparatore del tennista romano.

Berrettini sulla scelta di Umberto Ferrara

"Quando scelgo un membro nuovo del team, dietro ci sono riflessioni e pensieri - sottolinea Berrettini in un'intervista a Il Corriere della Sera'- Considero Umberto un serio professionista, l'ha detto anche Jannik in forma pubblica e privata. È stato fatto un errore, purtroppo. Non doveva succedere ma è successo. Quando ho incontrato Umberto per parlare di lavoro questo tema è entrato nella conversazione, naturalmente. Ma la valutazione è stata un'altra: io sono convinto che possa aiutarmi nel mio processo di crescita. Se poi la gente è stupita, stranita, arrabbiata, non so che fare. Sinceramente ho smesso di preoccuparmi di quello che pensa la gente tempo fa: se leggessi ogni commento - conclude - non reggerei al peso di tutto".