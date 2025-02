Caso Sinner, Binaghi rivela cosa ha detto a Jannik. Sulla Wada e Kyrgios...

Binaghi sulla Wada

"Deve essere tutto sommato contento di questa ingiustizia che è stata perpetrata, ritorna ad essere un giocatore libero, nel pieno della sua forza e delle sue facoltà che puo pensare e concentrarsi a quello che succede dentro il campo. Chiedere i danni? Non ci avevo pensato, adesso ci ragioniamo ma mi sembra difficile, l'importante è che si sia chiusa questa vicenda", ha proseguito. "Speranza che la Wada venga spazzata via? Non me ne intendo, ho cominciato ad occuparmi di Wada in questi mesi in cui Jannik ha avuto questo problema. Spero di non occuparmene più, prendo atto, così che anche nel nostro Paese, ci sono grandi deficienze nella gestione di tutti gli aspetti connessi al mondo dello sport", ha continuato. "Le persone che si sono espresse contro di lui sono dei semideficienti e persone in malafede, si sapeva che da tempo avessero interessi differenti rispetto a quelli che dovrebbero avere in quanto giocatori di tennis. Credo che questo faccia ancora più onore a Sinner. Kyrgios? Dice sempre cose stupefacenti", ha concluso.