Djokovic randella: "Sinner favorito, lo pensano in tanti. Così non funziona"

Due pesi e due misura

Djokovic chiude polemizzando la questione tirando in ballo lo status di Sinner e Swiatek: "Abbiamo visto i casi di Simona Halep e Tara Moore, e altri giocatori forse meno conosciuti, che hanno avuto difficoltà per anni per risolvere i loro casi, o che sono stati sospesi a lungo. Penso che sia giunto davvero il momento di fare qualcosa e affrontare il sistema, perché è chiaro che così la struttura non funziona - aggiunge - Quindi si, è incoerente e mi sembra molto ingiusto, e questo è tutto ciò che ho da dire in merito. Vedremo cosa accadrà nel prossimo futuro, se l’intero caso attirerà più attenzione e potrà far luce su altri casi di giocatori di livello inferiore. E dobbiamo tenere presente che Sinner e Swiatek, all’epoca, erano numeri uno al mondo”.