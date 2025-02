Musetti non ce la fa: l'azzurro dà forfait a Rio de Janeiro

Lorenzo Musetti dà forfait. Il tennista azzurro non scenderà in campo a Rio de Janeiro, dove avrebbe affrontato il cileno Marcelo Tomas Barrios Vera nell'incontro valido per i sedicesimi di finale dell'Atp 500 brasiliano. Il numero 17 al mondo non ha infatti recuperato dall'infortunio rimediato in occasione del match del 15 febbraio contro Pedro Martinez ai quarti di Buenos Aires - torneo vinto dal giovane talento Joao Fonseca - che lo aveva costretto al ritiro.