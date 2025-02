Paolini, parte la difesa al titolo di Dubai: travolta Lys, ora Kenin o Kostyuk

DUBAI (Emirati Arabi) - Jasmine Paolini inizia la difesa del titolo del Wta 1000 di Dubai battendo la tedesca Eva Lys ( numero 87 al mondo ) in due set, in un match condizionato dalla pioggia. La tennista azzurra, infatti, si è imposta con il punteggio di 6-2, 7-5 e nel prossimo turno se la vedrà con la vincente della sfida tra la statunitense Kenin e l'ucraina Kostyuk .

Il match

Dopo aver vinto in scioltezza il 1° set la pioggia si abbatte su Dubai: le continue interruzioni costringono le tenniste a fermarsi ad ogni game per far asciugare il campo, ingannando il tempo con dei mini-riscaldamenti prima di ricominciare. Jasmine più volte richiama l'attenzione dell'arbitro per sottolineare le difficoltà dovute al terreno scivoloso e al 12° gioco la partita viene ufficialmente sospesa sul match point per l'azzurra. Al ritorno in campo la Paolini non perde tempo e archivia la pratica.

Le parole di Paolini

"È stata una partita molto lunga, la prima parte della giornata è stata piena di interruzioni. È strano considerando che siamo a Dubai, comunque sono riuscita a ottenere la vittoria. All'inizio volevo semplicemente giocare e chiuderla il prima possibile, poi c'ho ripensato e ho capito non era conveniente giocare. Questo ovviamente è un posto speciale per me. L'anno scorso la vittoria qui mi ha dato ovviamente fiducia per il resto della stagione", le parole di Jasmine Paolini al termine della gara.

