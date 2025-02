Berrettini-Djokovic LIVE: Atp Doha, la sfida in tempo reale

DOHA (Qatar) - Matteo Berrettini e Novak Djokovic si ritrovano dopo quasi quattro anni con il sorteggio che li ha messi subito contro nell 'Atp 500 di Doha . Berrettini vuole far decollare il suo 2025 dopo l'eliminazione al secondo turno agli Australian Open e quella al primo turno nell'Atp di Rotterdam , Djokovic invece torna in campo dopo la semifinale raggiunta in Australia contro Zverev e dalla quale si era ritirato per infortunio. Il fenomeno serbo ha già assaggiato il cemento del Qatar debuttando e vincendo al primo turno nel torneo di doppio in coppia con Fernando Verdasco .

I due avversari non si affrontano dal 2021, quando incrociarono le proprie strade in tre Slam diversi. Oltre all'epica finale di Wimbledon, vinta in rimonta dal serbo in quattro set, Djokovic vinse anche ai quarti di finale del Roland Garros e degli US Open (sempre per 3 set a 1). L'incontro in terra americana nell'estate 2021 resta l'ultimo tra i due. Il primo fu nel 2019, con Djokovic che vinse agilmente nel Round Robin delle Atp Finals di Londra (6-2, 6-1). Nel quinto scontro diretto tra i due Berrettini proverà a rompere il tabù.

17:42

Berrettini pareggia i conti

Stappa la sua partita al servizio il tennista romano che rimette tutto in equilibrio

17:38

Djokovic avanti: 1-0

Tiene il turno di servizio Nole che lascia a 15 Berrettini

17:36

Inizia il match: Djokovic al servizio

Parte l'incontro a Doha con Berrettini in risposta

17:29

Berrettini e Djokovic in campo

Tutto pronto a Doha per il match tra il tennista azzurro e il campione serbo: riscaldamento e si parte

17:25

17:14

17:12

17:03

16:54

16:46

16:39

16:31

16:27

16:20

Berrettini-Djokovic

Tra poco il super match tra Matteo Berrettini e Novak Djokovic nell'incontro valido per il primo turno dell'Atp di Doha

Khalifa Tennis and Squash Complex, Doha, Qatar