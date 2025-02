Fonseca, per Sinner non c'è solo Alcaraz da temere: "Voglio il numero 1"

RIO DE JANEIRO (Brasile) - “È stato il mio primo titolo ATP, molto speciale”. Dopo lo storico trionfo a Buenos Aires, il diciottenne Joao Fonseca è intervenuto in conferenza stampa in vista del torneo 'di casa', l'ATP 500 di Rio de Janeiro, dove debutterà contro Alexandre Muller: “Le cose sono cambiate molto. È stato un grande passo nella mia carriera per poter giocare tornei sempre più importanti. Il primo titolo è sempre indimenticabile. È arrivato in Argentina, magari fosse stato a Rio... ma è comunque speciale. La mia rapida ascesa? Se paragono la situazione a un anno fa, tutto è completamente diverso. Il Joao dell’anno scorso non avrebbe mai creduto di poter arrivare così lontano così velocemente. Sono passato rapidamente dagli juniores ai Challenger e poi all’ATP. Ovviamente, ho sempre creduto di poter arrivare dove sono oggi, ma non così presto”.