Paolini eliminata a Dubai: Jasmine in lacrime, infortunio alla caviglia!

Si interrompe già agli ottavi il cammino di Jasmine Paolini al "Dubai Duty Free Tennis Championships", Wta 1000 in corso sui campi in cemento di Dubai, con un montepremi complessivo di 3.664.963 dollari. La 29enne toscana, testa di serie numero 4 e campionessa in carica, dopo aver battuto all'esordio - direttamente al secondo turno - la tedesca Eva Lys, cede nettamente per 6-4 6-0, in poco più di un'ora, a Sofia Kenin. La statunitense si conferma la bestia nera della Paolini: terzo confronto e terzo successo dopo quelli ottenuti nel 2019, prima a Roma e poi a Guangzhou. La numero uno d'Italia ha concluso il match con un infortunio alla caviglia destra.