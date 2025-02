Inaspettato fuoriprogramma shock per Emma Raducanu durante l'ultimo match del Dubai Duty Free Tennis Championships. Nel corso dell'incontro contro Karolina Muchov la tennista ha vissuto un momento di forte tensione a causa della presenza sugli spalti di un uomo che l'aveva importunata il giorno precedente . Visibilmente scossa, la tennista britannica ha interrotto la partita, si è avvicinata all'arbitro in lacrime e si è nascosta dietro la sedia arbitrale.

Emma Raducanu e lo stalker: il comunicato Wta

Dopo l'indicazione della Raducanu, la sicurezza del torneo è intervenuta prontamente, allontanando l'individuo dalla struttura. La WTA ha successivamente comunicato che l'uomo è stato bandito da tutti gli eventi del circuito in attesa di una valutazione più approfondita. Nonostante l'incidente, la tennista ha ripreso il gioco, ma ha perso l'incontro con Muchova in due set, 7-6 (8-6), 6-4. La Wta ha condiviso un comunicato dove si legge: "Raducanu è stata avvicinata in uno spazio pubblico lunedì da un uomo che ha mostrato un comportamento ossessivo, questo stesso individuo è stato identificato nelle prime file durante la partita di Emma martedì, successivamente è stato espulso. Sarà bandito da tutti gli eventi del tour". In passato Emma aveva già subito episodi di stalking. Nel 2022, un uomo era stato condannato ad un anno e mezzo di servizi sociali dopo averla seguita fino a casa sua e lasciato messaggi inquietanti.