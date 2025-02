Berrettini martella Djokovic per Sinner: Matteo sfata a Doha il tabù Nole

«È una vittoria che cercavo da tantissimo tempo». Eh sì Matteo, questa è davvero una grande vittoria. Per la prima volta in carriera - dopo quattro sconfitte su quattro - Berrettini batte Novak Djokovic e lo fa anche in maniera piuttosto netta. Martellando come nei giorni migliori (14 ace, 19 vincenti col dritto), vincendo ancora un tie-break contro il serbo e dominando la maggior parte degli scambi da fondo, segno ch