Nardi-Alcaraz, il sogno di tre set: l'azzurro a un passo dall'impresa

Luca Nardi ko a Doha. Il tennista azzurro esce sconfitto dalla sfida contro Carlos Alcaraz valida per gli ottavi di finale dell'Atp 500 qatariota. Un incontro che ha visto il numero 85 al mondo reagire al 6-1 iniziale, rientrando in partita grazie al 6-4 costruito nel secondo parziale. Poi, il nuovo vantaggio dello spagnolo che chiude il match per 6-3 e raggiunge il ceco Jiri Lehcka, uscito vincitore dal confronto con Fabian Marozsan.