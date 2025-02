Berrettini, dopo Djokovic steso anche Griekspoor. E ai quarti di Doha...  

Matteo Berrettini ha la sua rivincita. L’azzurro, già reduce dal primo successo in carriera contro Novak Djokovic , si aggiudica il match con Tallon Griekspoor valido per l’accesso ai quarti di finale dell’Atp 500 di Doha. Il numero 35 al mondo si impone con il punteggio finale di 7(7)-6/4), 6(6)-7(8), 6-4, riscattando così il ko di Rotterdam contro il rivale olandese numero 52 Atp.

Berretini: il prossimo avversario

Il successo di Berrettini mantiene dunque in corsa l’Italia, che già orfana del numero 1 al mondo Jannik Sinner - il campione azzurro rientrerà al termine della squalifica prevista per il 4 maggio - ha visto eliminato l’altro azzurro in gara Luca Nardi, uscito a testa alta dal confronto con Carlos Alcaraz - lo spagnolo affronterà il ceco Jiri Lehcka, reduce dalla vittoria su Fabian Marozsan - . Il prossimo avversario del Martello sarà il britannico numero 16 Atp Jack Draper, qualificatosi grazie al successo su Christopher O'Connell. Il tabellone ha poi programma gli incontri Felix Auger-Aliassime-Daniil Medvdev e Andrej Rublev-Alex de Minaur.