Darderi eliminato a Rio: l'azzurro ancora ko contro Cerundolo

Luciano Darderi eliminato a Rio. Il tennista classe 2002 cade contro Francisco Cerundolo per la seconda volta consecutiva dopo il ko di Buenos Aires - dove l'argentino si è arreso in finale contro il giovane talento Joao Fonseca - . Il numero 26 al mondo si aggiudica dunque il match valido per l’accesso ai quarti dell’Atp 500 brasiliano, imponendosi in rimonta con il punteggio finale di 6-1, 6-7(1), 6-3, 6-2. L'azzurro abbandona dunque la terra rossa del Brasile, dopo il successo all’esordio contro il boliviano Hugo Dellien , ritiratosi sul parziale di 7-6(2), 2-2. Giovedì 20 è toccato anche a Matteo Berrettini , eliminato ai quarti di Doha da Jack Draper .

"Non so come ho fatto"

Queste le parole di Cerundolo al termine del match: "Dopo il primo set ero un po' infastidito perché non mi sentivo al cento per cento. La settimana scorsa ho giocato tanto e qui è davvero molto umido. Ma dal secondo set ho iniziato a giocare e a muovermi meglio, non so come. Se nel primo set avevo giocato più paziente, costruendo di più il punto, dal secondo ho cercato di essere più aggressivo del solito e di accorciare gli scambi. Penso che sia stato un grande miglioramento".