Clamoroso a Rio: Zverev eliminato! Sinner, n° 1 ranking ATP sempre più al sicuro

Alexander Zverev esce ai quarti del "Rio Open", Atp 500 da 2.396.115 dollari che si sta disputando sui campi in terra rossa del Jockey Club Brasileiro di Rio de Janeiro. Il tedesco, numero 1 del seeding, ha perso contro l'argentino Francisco Comesana, che ha trovato la vittoria in rimonta in tre set con il punteggio di 4-6 6-3 6-4. Per Comesana si tratta del successo più importante della sua carriera: per la prima volta si qualifica per una semifinale ATP.