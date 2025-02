Il dilemma del doppio: rivoluzione nel Tennis?

Doppio sì o doppio no? È questo il dilemma scatenato da Reilly Opelka: "Dovrebbero sbarazzarsi al 100% del doppio, è per i singolaristi falliti. Non esistono gli specialisti del doppio, non vendono biglietti e ottengono risorse che poi non tramutano in profitto. E si lamentano anche di non guadagnare abbastanza!" - ha sentenziato Opelka, che pure ha raggiunto discreti risultati in doppio nel corso della sua carriera, vincendo un titolo