Musetti salta l'Atp di Acapulco, l'annuncio sui social. Bellucci 'lucky loser'

"Speravo di tornare in campo e poter giocare, ma mi serve più tempo". Così, sui propri social, Lorenzo Musetti ha comunicato il proprio ritiro alla vigilia dell'inizio dell' Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC , ATP 500 con un montepremi di 2.585.410 di dollari. Al suo posto, in tabellone, è stato "spostato" il canadese Denis Shapovalov , in qualità di testa di serie n. 9. Al contempo, però, la rinuncia del giocatore toscano ha anche liberato uno slot per un "lucky loser", che è andato a Mattia Bellucci .

Bellucci contro Davidovich Fokina

Il lombardo, proprio mentre il suo connazionale dava l'annuncio, era in campo nel turno decisivo del tabellone di qualificazione, perso per mano del canadese Gabriel Diallo (n. 89) con un netto 6-0 6-1. In qualità di testa di serie n. 1 del tabellone cadetto, tuttavia, è stato ripescato e sorteggiato insieme ai qualificati in uno degli slot liberi. Così, all'esordio se la vedrà contro lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina (n. 48 al mondo), reduce dalla finale persa nell'ATP 250 di Delray Beach. I due si trovano, più nel dettaglio, nell'ultimo quarto di tabellone, in rotta di collisione al secondo turno con Frances Tiafoe (n. 7 del seeding) e poi - eventualmente - con il n. 2 Casper Ruud, finalista uscente nel torneo messicano.