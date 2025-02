Cobolli eliminato ad Acapulco: l'azzurro lotta e cade in 2 set contro Shelton

Ko a testa alta per Flavio Cobolli , uscito sconfitto dal match contro Ben Shelton valido per il primo turno dell'Atp 500 di Acapulco. Il tennista azzurro numero 39 Atp, si arrende dopo due ore di incontro con il punteggio finale di 7-6(4); 7-6(4), rimediando così la quinta sconfitta consecutiva all'esordio. Il numero 14 al mondo, quinto favorito del seeding, affronterà ora il belga David Goffin (n. 63), reduce dal successo sull'australiano Rinky Hijikata (n. 82) per 6-2, 6-3.

In campo anche Berrettini

Torna in campo Matteo Berrettini, reduce dal ko agli ottavi di Doha contro Jack Draper. Il Martello, che in Qatar ha sconfitto il numero 7 al mondo Novak Djokovic, è ora atteso all'appuntamento valido per i sedicesimi di finale dell'Atp 500 di Dubai in programma martedì 25 febbraio non prima delle 16.40. Dall'altra parte della rete ci sarà Gael Monfils. I due si ritrovano uno contro l'altro per la quarta volta il carriera, con il bilancio dei precedenti che vede l'azzurro in vantaggio per 3-0.