Ruud difende Sinner: "Quando vai a processo c'è sempre il rischio..."

"Mi dispiace per Sinner, per me non ha fatto nulla intenzionalmente". A dirlo è Casper Ruud, invitato a rispondere sulla squalifica di Jannik Sinner, che vedrà il numero 1 al mondo lontano dai campi fino al rientro previsto nel termini del patteggiamento del 4 maggio. Il provvedimento adottato in via definitiva della Wada, che il campione azzurro ha deciso di accettare per non rischiare la sospensione fino a 2 anni qualora si fosse presentato al Tas, ha visto tanti attori del mondo del tennis prounciarsi sull'epilogo della vicenda. C'è chi denuncia una disparità di trattamento come Djokovic e chi fatica a comprendere la vicenda nel suo complesso come Kyrgios o perfino la redazione del Bild. C'è poi chi ritiene di dover ricordare che il 2 volte vincitore dell'Australian Open non sia stato squalificato per assunzione volontaria di sostanze dopanti e che il suo caso sia difficilmente comparabile con altri precedenti. Vedi Toni Nadal, che così ha bacchettato l'Agenzia antidoping: "Devi sanzionare qualcuno che fa cose sbagliate intenzionalmente e cerca il proprio tornaconto. E so che non è il caso di Sinner". Per ultimo, anche il numero 5 al mondo si è detto dispiaciuto per la sospensione dell'altoatesino.