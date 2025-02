Raducanu, a Indian Wells con 5 guardie in più: le misure contro lo stalker

Cresce il livello di sicurezza intorno a Emma Raducanu . Stando a quanto riportato dal Times, la tennista britannica vittima di stalking potrebbe tornare in campo al Wta 1000 di Indian Wells, dove ad attenderla ci sarebbe un corpo di vigilanza esteso ad altri 5 agenti, tra cui un ex membro dei servizi Usa. L'aumento delle misure di sicurezza segue la denuncia della ventiduenne nei confronti di un uomo che l'avrebbe perseguitata fino a presentarsi in prima fila durante il match contro Karolina Muchova , valido per il secondo turno del Wta 1000 di Dubai. Un incontro che ha visto la tennista interrompere il gioco in lacrime e segnalare al giudice di sedia la presenza dell'uomo che è stato poi allontanato e arrestato dalla polizia emiratina. Le autorità hanno poi emesso un ordine restrittivo, mentre la stessa Wta ha bandito l'accesso a tutti gli eventi del circuito. L'uomo avrebbe infatti importunato Raducanu il giorno precedente, ma stando alle dichiarazioni della coach Roman Kelecic , sarebbe stato sulle sue tracce già a Singapore ed Abu Dhabi.

Raducanu: il retroscena sullo stalker

Queste le parole della coach:"Quest’uomo l’ha seguita a Singapore, ad Abu Dhabi e di nuovo a Doha. Ora è a Dubai di nuovo e l’abbiamo notato. All’inizio pensavamo che fosse un fan, un ammiratore. Emma è una grande star del tennis con tanti tifosi a seguirla. Fino a quando non si è avvicinato fisicamente a lei, iniziando ad avere contatti sotto forma di selfie o abbracci. Quell’uomo stava valutando la situazione e stava cercando il momento migliore per avvicinarsi a lei. Aveva una strategia terrificante, aveva calcolato tutto. E la sua strategia ha funzionato, è riuscito ad avvicinarsi nell’unico momento in cui io, il preparatore atletico e la nostra sicurezza non eravamo con lei". Ma c'è di più, Raducanu aveva sofferto episodi di stalking anche nel 2022, quando un uomo era stato condannato a un anno e mezzo di servizi sociali con l'accusa di avere pedinato la donna fino alla propria abitazione e perseguitandola anche a mezzo di messaggi telefonici. Il "quinto slam" californiano potrebbe ora essere l'occasione per ripartire dal campo e lasciarsi tutto alle spalle. Il torneo avrà inizio il 5 marzo con finale in programma domenica 16.