Nardi avanza a Dubai, rimonta su Fucsovics: ecco chi trova agli ottavi

DUBAI (Emirati Arabi) - Rientrato nel tabellone da lucky loser, Luca Nardi regala una super rimonta e conquista il pass per gli ottavi dell'Atp 500 di Dubai. Il 21enne pesarese è riuscito a ribaltare il match contro Marton Fucsovics assicurandosi il proseguimento della sua avventura negli Emirati Arabi che sembrava terminata nelle qualificazioni. Con il forfait di Jack Draper, il tennista azzurro è tornato in corsa e nel match di esordio è riuscito in tre set a strappare un prezioso successo che lo porta ad affrontare il belga Bergs per sperare nell'accesso ai quarti. Un ottimo segnale per l'Italia dopo il ko di Sonego con Tsitsipas.