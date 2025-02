Berrettini show, Monfils ko: agli ottavi di Dubai contro O'Connell

Matteo Berrettini batte Gael Monfils e conquista il pass per gli ottavi dell'Atp 500 di Dubai dove affronterà l'australiano O'Connell che nel pomeriggio ha avuto la meglio su Dimitrov costretto ad abbandonare il match per infortunio al termine del primo set perso 6-0. L'azzurro ha liquidato il collega francese in due set dopo 1 ora e 24 minuti di gioco col punteggio di 7-5 6-4. Nel pomeriggio anche l'altro azzurro Nardi è volato agli ottavi di finale battendo in rimonta Fucsovics col punteggio di 1-6 6-2 6-3.

Monfils ko, Berrettini agli ottavi

Grande prova di Matteo Berrettini che in poco meno di 1 ora e mezza ha liquidato Monfils, numero 40 del ranking mondiale, senza troppi patemi. Primo set molto equilibrato, deciso da una serie di break e controbreak dall'ottavo game in poi. Nel secondo game, il tennista romano ha avuto il punto di vista al settimo game quando si è portato a casa l'unico break del set che gli ha permesso di chiudere i giochi sul 6-4.

Le parole di Berrettini

Matteo Berrettini, a fine match, ha rilasciato queste dichiarazioni: "È stato un gran match, sento di aver giocato molto bene e con Gael deve essere così: abbiamo giocato tante volte contro, conosco i suoi punti di forza e lui conosce i miei. Sono fiero del modo in cui sono riuscito a vincere il primo set, dopo aver subito due volte il controbreak. Sono felice perché sono in forma e mi sto divertendo in campo. A Doha ho giocato un gran torneo, avrei potuto anche vincere i quarti. Comunque sia è stata una settimana che mi ha dato fiducia, adesso sono qui ed è bello giocare davanti a questo pubblico. Spero che sia una lunga settimana. Un anno fa in questo periodo non stavo nemmeno giocando, non do mai niente per scontato. Sono contento del mio lavoro e di quello del mio team, sono orgoglioso di quello che sto ottenendo ma adesso vorrei qualcosa in più".