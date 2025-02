Berrettini ai quarti di Dubai: O'Connell eliminato in due set. Il prossimo avversario

Il Martello si aggiudica il match contro l'australiano valido per gli ottavi dell'Atp 500 emiratino. Due azzurri in gara per la semifinale

26 . 02 . 2025 ( Aggiornata il 26.02.2025 21:08 ) 2 min BerrettiniDubaiO'Connell