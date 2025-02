Nardi saluta Dubai: eliminato ai quarti di finale da Halys

DUBAI (Emirati Arabi) - Si interrompe ai quarti di finale l'avventura di Luca Nardi (numero 79 al mondo) al torneo Atp 500 di Dubai sconfitto da Quentin Halys (numero 77 al mondo) il quale affronterà il canadese Felix Auger-Aliassime in semifinale. L'azzurro si è arreso 2-6, 6-3, 7-6(5) dopo 2 ore di partita. L'azzurro fa suo di forza il 1° set per 6-2in 29' con parziale di 4 game consecutivi che diventano 5 con l'1-0 ad inizio 2° set, il francese però recupera subito ed è lui che piazza 4 giochi filati per portarsi 4-1 e chiude 6-3. Si va al terzo set dove al 7° gioco Luca salva 3 palle break come all'11° gioco rimontando dallo 0-40 (5 punti consecutivi), la partita si decide al tie-break dove a decidere è un solo errore ovvero il dritto fuori di Nardi sul 6-5 per Halys. In serata Matteo Berrettini affronterà Stefanos Tstitsipas.