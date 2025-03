Riecco Denis e Felix. I gemelli vincenti

Quando esplosero nel circuito, nel 2019, in età da Next Gen, un po’ tutti indicarono un futuro ai vertici, da predestinati dopo i successi da junior, per Felix Auger-Aliassime e Denis Shapovalov. Ma il percorso di entrambi è stato sulle montagne russe, con un’ascesa sì repentina e la ciliegina di aver regalato al loro Canada la prima storica Coppa Davis a fine 2022, però poi anche momenti bui. E ora per