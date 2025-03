Tsitsipas è tornato: la top 10 dà fiducia

Il numero 12 ruota attorno alla vittoria conquistata da Stefanos Tsitsipas nel 500 ATP di Dubai. Per il 26enne greco al Dubai Duty Free Tennis Championships era infatti la dodicesima finale in un torneo 500 e nelle precedenti non c’era mai stato un trofeo alzato. Ce l’ha fatta al 12° tentativo ed è coinciso con il titolo numero 12 in carriera nel massimo circuito. Stefanos non era arrivato a Dubai in grande fiducia, reduce dalla prematura eliminazione a