“Ho pensato al suicidio”: la lettera che scuote e commuove il mondo del tennis© .

Gomez si apre e racconta così le sue difficoltà: "Gli ultimi sei mesi sono stati tra i più difficili che abbia mai vissuto come essere umano. Vivo con il pensiero di abbandonare completamente il tennis, di chiedermi davvero se tutto questo valga davvero la pena, in più occasioni ho avuto pensieri suicidi. È difficile per me scrivere tutto questo senza piangere a dirotto, ma penso che sia la decisione migliore che potessi prendere in questo momento per liberarmi di questo peso enorme che sento addosso e che mi tormenta la testa 24 ore su 24, 7 giorni su 7″.

"Va bene non stare bene"

Poi la chiusura: "Non scrivo tutto questo per cercare di ottenere qualche minuto di fama, ma lo scrivo affinché comprendiate che tutti noi abbiamo delle lotte interiori che viviamo, nonostante non vengano mostrate o nascoste quotidianamente. Spero che dopo essermi aperto un po' potrò sentirmi un po' meglio con me stesso e riuscire a vivere un po' più in pace facendo ciò che amo, cioè giocare a tennis. Cercherò di ritrovare quella gioia naturale che mi caratterizzava e, soprattutto, di sentirmi di nuovo bene con me stesso, sapendo che 'va bene non stare bene"' Lavorerò per ritrovare quel benessere emotivo che un tempo provavo. El gordo Gomez”.