Sorpasso su Sinner, impresa titanica: il numero uno logora chi non ce l’ha

Tre mesi di fermo, uno ormai quasi scontato. Con l’obiettivo finale di tornare a dettare legge da maggio, il mese di Roma e dell’inizio del Roland Garros . Anche con nuovi problemi da superare e nuove strategie da approntare, su tutte quella di dove andare ad allenarsi («ma perché non si compra una villa con campo annesso?», la proposta più indecente che ho sentito), ma alla fine con una sola domanda inerente l’attività vera e propria alla quale dare risposta: riuscirà Jannik a rientrare da numero uno? Indian Wells è uno dei tornei che ha spesso dato risposte importanti su classifica e dintorni, ma non credo lo farà questa volta. Per carità, è solo una sensazione, ma è come se i protagonisti del tennis, così abili a dire la loro sul doping, trascurando di conoscere esattamente le carte sul tavolo, si siano stavolta consorziati per dare una mano a Sinner , in modo che niente capiti da qui ai giorni sospirati del suo rientro.

Alcaraz e Zverev, come stanno

Alcaraz? Non so dentro a quale metaverso sia finito, dato che promette innovazione (essere più maturo, più continuo, verrebbe da dire… “più Sinner”) ma alla fine si crogiola in un sogno illusorio, visto che i problemi da lui stesso evidenziati sono ancora tutti da affrontare. Quarti in Australia, vittoria a Rotterdam faticando contro Hurkacz e De Minaur, quarti a Doha battuto da Lehecka… In classifica è ancora lì, a 3.820 punti da Sinner, e se non vince a Indian Wells, dove è il campione in carica, finirà ancora più lontano. Quest’anno, per gradire, i signori di IW gli hanno cambiato anche la superficie. Dal cemento in Plexicushion che tanto gli piaceva, sono passati al cemento in Laycold. Rimbalzi più alti e meno veloci, come a Miami (fatta salva l’umidità), dove Carlitos ha vinto una volta nel 2022, il suo anno migliore, quello da numero uno. E Zverev? Battuto da Sinner nella finale degli Open d’Australia, resta il più titolato a rilevarne lo scettro, ma ha sprecato un mese. A Buenos Aires ha perso contro Francisco Cerundolo nei quarti, a Rio ha fatto harahiri contro Francisco Comesana e ad Acapulco si è consegnato a Learner Tien. Resta a 3.195 punti da Jannik e tra Indian Wells (quarti nel 2024) e Miami (semifinale) dovrà scalare 600 punti, mentre Sinner si priverà dei mille punti della vittoria di Miami. Dovrebbe vincere entrambi i Masters americani di marzo per avere chance concrete di subentrare a Jannik alla guida del gruppo. Lo stesso dovrà fare Alcaraz… Ma qualcosa mi dice che non sarà facile.