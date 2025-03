Cobolli e Nardi subito fuori a Indian Wells: notte amara per i due azzurri

Termina al primo turno l'avventura di Flavio Cobolli e Luca Nardi all'Atp Masters 1000 in corso di svolgimento sui campi in cementro dell'Indian Wells Tennis Garden, in California. Il 22enne fiorentino, numero 40 al mondo, è stato eliminato in tre set dal coetaneo statunitense Colton Smith, proveniente dalle qualificazioni e 261° in graduatoria. Eppure la sfida sembrava essersi messa bene per il tennista italiano, che si era aggiudicato il primo set con il punteggio di 6-3. Poi, però, l'avversario ha alzato il ritmo e con un doppio 6-2 ha fatto suo l'incontro. Per l'americano sarà orà derby contro il giovanissimo (20 anni) Alex Michelsen, al secondo turno grazie a un bye.