"Non c’è Sinner? Non cambia nulla": Alcaraz per la storia a Indian Wells

Il cambio superficie

Una delle notizie di cui si è parlato maggiormente in questi giorni riguardava il cambio di superficie, con il passaggio al Laykold (lo stesso materiale del Masters 1000 di Miami e dello US Open). Quindi, alla fine, come sono questi campi? Chi inizialmente credeva che sarebbero stati un po' più veloci rispetto al 2024 ora ha le idee decisamente confuse. Un po' come lo stesso Alcaraz, che sembra averci capito ben poco: «I campi sono più veloci, vero? - domanda perplesso ai giornalisti il n. 3 del mondo in conferenza stampa, ribaltando per un attimo il naturale ordine delle cose -. Non lo so, francamente quando li ho visti non ci ho capito molto. Sono 25 anni che il torneo aveva la stessa superficie, non so perché abbiano deciso di cambiare. In ogni caso, io penso di potermi adattare piuttosto bene».

Al contrario, a qualcun altro sono davvero sembrati più veloci: «Amo questi campi, sono un po' più veloci e per me è una bella cosa. Poi ne riparleremo dopo la mia prima partita, spero mi piaceranno ancora!» - afferma con la solita ironia la n. 1 Wta Aryna Sabalenka, chiamata a riscattarsi dopo un febbraio opaco («Sono anni che non faccio bene in Medio Oriente, ma è un bel problema da avere: succede perché arrivo sempre molto lontano all'Australian Open»). Pareri opposti invece per Elena Rybakina, che torna in California dopo il titolo del 2023 non difeso lo scorso anno a causa di un infortunio. «Non mi sembra che i campi siano molto più veloci: i rimbalzi però sono un po' più bassi» - afferma l'ex campionessa di Wimbledon, n. 7 del mondo. Più netto il parere di Daniil Medvedev: «Mi piace Indian Wells e mi piacciono i suoi campi, ma mi pare siano ancora più lenti di prima.Vedremo come andrà il torneo, nei due giorni in cui mi sono allenato mi sono sembrati davvero molto lenti». Quando si dice avere le idee chiare.