Sinner vince anche senza giocare, Zverev di nuovo ko: cosa cambia nella classifica ATP

Le parole di Zverev

“Faccio sempre fatica contro di lui – confessa Zverev, dopo la sconfitta al tie-break del terzo set contro Griekspoor – è sicuramente un giocatore complicato per me. Anche quando vinco, molte partite sono molto combattute. Ha giocato un buon match. Non c’è dubbio. Ma devo guardare un po’ a me stesso, e non sono neanche lontanamente al punto in cui vorrei essere”. “Posso stare qui a cercare scuse, ma non sto giocando un buon tennis al momento. È evidente – sottolinea il teutonico nella conferenza stampa post-match – non sto giocando al livello che vorrei, sicuramente non sto giocando neanche lontanamente da come ho fatto in Australia. Questo è il risultato finale, non so, magari dell’Australian Open. Sono solo deluso dal mio gioco, questa è questione principale”.