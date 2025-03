Berrettini e Musetti volano al terzo turno di Indian Wells: ecco i prossimi avversari

Matteo Berrettini raggiunge il terzo turno dell'Atp 1000 di Indian Wells, in California. Il 28enne romano n.29 al mondo ha superato 6-2 7-6(7/2) il 30enne australiano Christopher O'Connell, n.75 della classifica. Prossimo avversario di Berrettini sarà il greco Stefanos Tsitsipas (n.9), che ha battuto 6-2 6-4 il brasiliano Thiago Seyboth Wild. Anche Lorenzo Musetti raggiunge il terzo turno. Il 23enne carrarese n.16 al mondo ha superato il 27enne russo Roman Safiullin (n.69) con il punteggio di 5-7 7-5 6-2. Prossimo avversario di Musetti sarà il francese Arthur Fils (n.21), che ha eliminato per 6-2 6-2 il canadese Gabriel Diallo. Termina al secondo turno, invece, l'avventura di Alexander Zverev, sconfitto in tre set da Tallon Griekspoor.