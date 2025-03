Djokovic sparito, subito fuori a Indian Wells! “Le cose sono cambiate”

INDIAN WELLS (Stati Uniti) - Dopo Alexander Zverev il Masters 1000 di Indian Wells perde un altro top player ancora per mano del lucky loser Botic van de Zandschulp : Novak Djokovic ! Il serbo, alla 5000esima partita in carriera in un Masters 100 nonché 5 volte vincitore sul cemento californiano, è stato sconfitto dall'olandese con il punteggio di 6-2 , 3-6 , 6-1 in 2 ore in un match dove Djokovic ha totalizzato 16 vincenti e 37 errori non forzati. Djokovic dovrà rinviare a Miami un altro traguardo della sua leggendaria carriera: Nole detiene il record di titoli (40), finali (59) e semifinali (78) a livello di ATP Masters 1000 e puntava a pareggiare il record di vittorie di Rafael Nadal (410).

Djokovic: "Deluso dal mio livello"

Le parole del serbo post eliminazione in conferenza stampa: "Sono deluso dal livello del mio tennis, considerando come mi sono allenato in questi giorni. A essere onesto, la differenza tra il campo centrale e quelli esterni è tantissima, la palla sul centrale rimbalza più alta anche di alcuni dei campi di terra rossa dove rimbalza di più. Questo mi ha messo in difficoltà, non sono riuscito a trovare ritmo".

Sulla nuovamente precoce eliminazione dopo il ko al 1° turno di Doha contro Berrettini, un fatto che mette in prospettiva quanto straordinaria sia stata la sua carriera: "Sì, ora è difficile apprezzare qualcosa, sono deluso per aver perso, ma certo, se metti le cose il una prospettiva più ampia, ho avuto una carriera incredibile. E quando sei costante per così tanto, hai anche grandi aspettative da te stesso. Sai, le cose ovviamente sono diverse per me negli ultimi due anni, ho faticato a competere al livello che desideravo. Ogni tanto, azzeccavo un paio di buoni tornei, ma per lo più è davvero difficile. Siamo dove siamo. Vedi, credo che nulla possa prepararti a questo momento, in un certo senso. Devi viverlo e cercare di gestirlo nel modo migliore possibile".