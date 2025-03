Arnaldi show a Indian Wells, battuto Rublev in due set: avanzano Paolini e Bronzetti

Grande risultato di Matteo Arnaldi, che supera il quotato russo Rublev (numero 7 del mondo) e vola al terzo turno del torneo Masters 1000 di Indian Wells, in corso all'Indian Wells Tennis Garden (montepremi di 8.963.700 dollari). Il ligure, numero 35 del ranking Atp, ha avuto la meglio per 6-4 7-5 e affronterà al prossimo turno lo statunitense Nakashima. Eliminazione immediata per Novak Djokovic.