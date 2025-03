Berrettini di nuovo ko contro Tsitsipas: niente ottavi ad Indian Wells

Matteo Berrettini saluta al terzo turno il Masters 1000 di Indian Wells. Niente da fare per l'azzurro contro Tsitispas che dopo averlo battuto a Dubai nei quarti solamente al terzo, si replica anche in California chiudendo questa volta in amniera rapida dopo due set. Ancora troppo forte il numero 9 del mondo per il tennista romano che contro il greco arresta il suo cammino nella splendida risalita nel ranking. Termina con un doppio 6-3 in un'ora e 9 minuti di gioco, per Tsitsipas uno tra Rune ed Humbert da affrontare negli ottavi di finale.