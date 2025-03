Berrettini-Sonego, buona la prima ad Indian Wells: chi affrontano ora

INDIAN WELLS (Stati Uniti) - Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego cominciano molto bene il torneo di doppio del Masters 1000 di Indian Wells. I due italiani hanno battuto al 1° turno la coppia numero 5 al mondo composta dal croato Nikola Mektic e dell'australiano Michael Venus con il punteggio di 6-3, 6-3 in 71 minuti. Prima frazione decisa dal break al 3° gioco della coppia azzurra che ha concesso una sola palla break in tutto il set. Nella seconda frazione invece il break azzurro arriva al 7° gioco grazie ad una gran risposta in rovescio di Berrettini al "deciding point" il quale poi confermerà il break per il 5-3. Berrettini è ancora protagonista al 9° gioco con un grande recupero sul 30-40 dal quale è nato il dritto vincente di Sonego per vincere il match e raggiungere al 2° turno il duo americano collegiale composto da Seggerman e Trhac.

