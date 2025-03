Paolini agli ottavi a Indian Wells: Bronzetti e Darderi eliminati

Indian Wells: Bronzetti eliminata, avanzano Berrettini e Sonego

Nulla da fare, invece, per Lucia Bronzetti, che come da pronostico si arrende nettamente alla numero 1 del ranking Wta e del torneo: la 26enne romagnola cede infatti alla bielorussa Aryna Sabalenka per 6-1 6-2 in un'ora e 14 minuti di match. Buona la prima, invece, per Berrettini e Sonego nel doppio maschile. Eliminato invece Luciano Darderi che in coppia con il bulgaro Grigor Dimitrov si arrende agli statunitensi Julian Cash e Lloyd Glasspool con il punteggio di 6-3 6-4.