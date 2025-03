Sinner e il ritorno agli Internazionali, Binaghi svela: “Fort Apache per Jannik"

Sulla possibilità di vedere a Roma il quinto Slam, Binaghi chiarisce: "La nostra sfida è crescere, abbiate pazienza. Noi secondi dietro il calcio e dietro i grandi Slam non ci vogliamo rimanere a vita. Come Sinner, vogliamo provare ad arrivare in vetta, questo è l'obiettivo. Siamo campioni del mondo nel tennis a squadre, abbiamo il numero uno e dobbiamo essere curiosi e legittimamente ambiziosi, accompagnati per mano dal Governo".

Binaghi e il 'Fort Apache' per Sinner

E proprio su Sinner, atteso al suo ritorno in campo nel torneo di casa, Binaghi spiega: "Sinner in Italia non può più vivere. Lo fermano per foto e autografi, lui E' sempre disponibile e ciò aggrava la problematica. Sulla falsa riga di quello che ci aveva chiesto Djokovic negli anni precedenti, abbiamo pensato di provare a creare attorno a quello che sarà un 'Fort Apache"' per lui, un luogo in cui possa preparare il match e rilassarsi cercando di spendere meno energie. Cediamo noi all'interno della nostra lounge nel Foro Italico una piccola parte a Jannik, se vorrà, perchè riteniamo che debba essere protetto per risparmiare energie".