"Ma è nata a Pechino?": Berrettini-Errani, show insieme a ping pong

Matteo Berrettini e Sara Errani si sono sfidati a ping pong durante la pausa forzata per maltempo, che ha colpito nelle scorse ore Indian Wells. I due campioni azzurri hanno però trovato il modo per impegnare al meglio il loro tempo divertendosi, regalando un momento di spettacolo e leggerezza. Il match tra i due ha attirato l'attenzione di Andrea Vavassori e Jasmine Paolini , che si sono goduti la scena da spettatori.

Sara Errani e la sfida con Berrettini a ping pong

Dopo il primo match durante la pausa per pioggia, i due si sono affrontati di nuovo, con Errani che questa volta ha avuto la meglio, vincendo in modo convincente. Paolini ha immortalato tutto con una story su Instagram, mostrando il punto spettacolare che ha lasciato Berrettini senza parole. "Ma è cinese Errani? È nata a Pechino?" ha esclamato Matteo, sbalordito dalla rapidità e dalla resistenza dell'azzurra, scatenando le risate dei presenti, tra cui Andrea Vavassori. Intanto, mentre nel tabellone di singolare maschile nessun italiano è riuscito a raggiungere gli ottavi, Jasmine Paolini tiene alto il tricolore nel torneo femminile. Berrettini e Sonego proseguono invece in doppio, qualificandosi ai quarti di finale, mentre Errani, Bolelli e Vavassori sono impegnati anche nel doppio misto.