Alcaraz tramortito in conferenza: “Fa tanto male, è la delusione più grande”

Parla dopo il ko anche Carlos Alcaraz , che non riesce ad approfittare dell'assenza di Sinner per portare a casa nuovamente il trofeo dalla California : "Questa sconfitta fa male. È stato difficile, c'era molta tensione. Cosa avrei potuto fare di diverso? Giocare il mio tennis e scendere in campo con meno nervosismo. Questa è stata la grande differenza oggi". Lo spagnolo prosegue in conferenza stampa: "Non mi sono allenato bene e non mi sentivo bene in campo. Anche nel riscaldamento facevo molti errori. Non sentivo i miei colpi. Ecco perché ho passato così tanto tempo a parlare con Juan Carlos in bici, perché ero un po' arrabbiato con me stesso per il modo in cui mi ero allenato. Non ho affrontato la sfida nel miglior modo possibile. Sono stato nervoso tutto il giorno e questo mi ha condizionato".

"Il peggiore set della mia carriera"

"Ovviamente volevo vincere il mio terzo titolo di fila qui, ma non posso aspettarmi di vincere ogni gara. Non è questo che però mi dà più fastidio, sono arrabbiato con me stesso per il fatto di non essermi riuscito a rilassare. Questa è la più grande delusione che provo: ho probabilmente giocato uno dei peggiori set di tutta la mia carriera". Continua così Carlos Alcaraz, riferendosi in particolare al primo set regalato a Draper per 6-1. e proprio sull'inglese chiosa: "Non credo che abbia giocato al meglio, penso che tutti se ne siano accorti. Era una partita in cui avrebbe vinto chi era più bravo in queste condizioni. Ricordo il suo ritiro in Australia: gli dissi che presto sarebbe arrivato dove meritava di essere. Jack merita la top 10 e di giocare una finale Masters 1000. Non avevo dubbi sul suo livello. È pronto a rimanere in cima per molto tempo e per i grandi tornei. Non mi ha sorpreso, ha gestito i suoi nervi meglio di quanto abbia fatto io".