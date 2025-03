"Non ci credo, ho dimenticato lui": Alcaraz sceglie i calciatori più forti

Carlos Alcaraz, celebre campione di tennis noto anche per la sua passione per il calcio e il tifo per il Real Madrid, si è trovato al centro di una piccola "polemica" social dopo aver stilato la sua lista dei cinque migliori calciatori della storia. Lo spagnolo,reduce dalla semifinale persa a Indian Wells contro Jack Draper, ha scelto in prima battuta Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, Luka Modric. In aggiunta, Alcaraz ha menzionato anche il nome di Ronaldinho, spiegando: "Non l'ho visto giocare molto, ma da quello che sento e da quello che ho visto nei video".