“Eppur si muove”, Sinner e la prima risposta alla domanda che tutti si pongono

Fermarsi può essere emozionante come scalare le più alte montagne del Tibet, scrive Pico Iyer, saggista inglese che di nome, quello vero, fa Siddhart. E non c’entrano le esperienze da alterazione psichedelica, che hanno spinto una generazione a cercare la “Lucy in the Sky with Diamonds” più aderente alle proprie aspirazioni. Piuttosto, c’entrano i pensieri, i sogni, il valore delle osservazioni su ciò che è stato, e l’opportunità di fare il punto su ciò che siamo. Il viaggio di Jannik Sinner, come sapete, è in stato di quiete, e lo sarà ancora per quarantotto giorni filati, fino al fatidico 4 maggio, data in cui potrà riprendere in mano la sua vita precedente, quella da tennista, ma l’attesa non si annuncia priva di emozioni e di incoraggianti riflessioni. Basta sapere dove cercarle. Una, per dire, ha preso forma in questa innocua settimana di marzo, se l’uggia di non essere al via del Masters di Miami (che negli ultimi quattro anni l’ha visto due volte in finale e una vincitore) non anestetizzerà a Sinner la gioia dei nuovi obiettivi raggiunti.